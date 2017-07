Inbrekers en dieven vrijuit door personeelstekort politie

Wekelijks gaan er tientallen criminelen vrijuit omdat er grote tekorten zijn bij de Amsterdamse politie. Zeker nu veel agenten op vakantie gaan blijven veel aangiftes lange tijd onaangeroerd liggen.



Begin dit jaar al deed Aalbersberg een noodoproep in het AT5-programma Het Verhoor. Volgens hem zijn er op korte termijn 500 extra agenten nodig in de stad. Ook toen al gaf Aalbersberg aan dat er onderzoek naar zware criminaliteit blijft liggen, vanwege de grote tekorten. 'Soms moeten we zeggen: er is wel zicht op een dader, maar deze zaak pakken we niet op.'



Een woordvoerder van politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg bevestigt tegenover het AD de problemen. 'Het gaat om zaken met daderindicatie , waarbij je voral moet denken aan inbraken en diefstallen. Die zaken pakken we niet op tot frustratie van onze mensen.' Zeker nu het zomer is en politieagenten op vakantie gaan, loopt ht personeelstekort verder op.



'We doen noodhulp, we houden de winkel open', zegt Fred Driessen, voorzitter van de politievakbond ANPV. 'Maar aan het structureel aanpakken van problemen komen we nauwelijks toe.' Volgens hem ligt een deel van de problemen bij de grote hoeveelheid evenementen in het land en de stad, waarbij de politie wordt ingezet. Maar bijvoorbeeld ook het bewaken van Joodse instellingen vraagt veel capaciteit.

