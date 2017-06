VanHaren wint strijd om de rode schoenzool

Ontwerper Christian Louboutin staat bekend om hakken met rode schoenzolen, en wil daarin de enige zijn. Winkelketen VanHaren maakte schoenen die ook dergelijke gekleurde zolen hadden, en werd daarom door de Franse ontwerper voor de rechter gedaagd. De uitspraak van een belangrijke adviseur van het Europese Hof van Justitie is echter duidelijk: de ontwerper heeft niet het alleenrecht op de productie en verkoop van de roodgezoolde pumps.De Franse ontwerper sleepte VanHaren in 2013 voor de rechter. Het bedrijf heeft de karakteristieke rode zolen onder zijn damesschoenen in de Benelux als handelsmerk laten registreren, en vond dat de retailer daar inbreuk op maakte door ook schoenen met rode zolen aan te bieden.Volgens VanHaren beschermt het merkenrecht evenwel alleen de vorm van het ontwerp en niet de kleur. Op verzoek van het winkelbedrijf heeft de rechtbank in Den Haag de kwestie voorgelegd aan het Europese hof. Uitspraken van dat hof worden altijd voorafgegaan door een advies van de advocaat-generaal. Dat advies is niet bindend maar wordt wel vaak door de rechters gevolgd.De advocaat-generaal oordeelt in deze zaak dat geen merkbescherming kan worden verleend aan een kleur, 'als concurrenten daardoor worden verhinderd om waren met hetzelfde functionele karakter aan te bieden'. Het hof doet naar verwachting binnen enkele maanden uitspraak. Pas daarna buigt de rechtbank in Den Haag zich verder over de kwestie.De schoenen van Louboutin zijn met prijzen rond de 500 euro een stuk duurder dan de pumps van VanHaren, die al voor enkele tientjes te koop zijn.