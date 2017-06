Gevluchte multimiljonair verblijft als Cambodjaan in Dubai

De naar Dubai gevluchte vastgoedmagnaat Roger Lips heeft zijn verblijfsvergunning aldaar allang verlengd tot 2020, zegt curator Ruud Dekker. ,,Waarschijnlijk met een Cambodjaans paspoort. Hij steekt een dikke vinger naar ons op.''Op het oog zit hij in de knel, Roger Lips, de wegens faillissementsfraude gezochte Brabantse vastgoedmagnaat van weleer. Hij zat veilig in Dubai, maar zijn paspoort is verlopen en Nederland weigert dat te verlengen. Daarmee komt ook zijn verblijfsvergunning in Dubai in gevaar en zou hij weer in het vizier komen van de Nederlandse justitie en Belastingdienst.Maar Ruud Dekker, een van de curatoren die al jaren bezig is met het slepende faillissement van Lips, weet het zeker: Roger Lips heeft allang een nieuwe verblijfsvergunning gefikst. ,,Onze advocaat in Dubai heeft het uitgezocht: verlengd tot 2020. Waarschijnlijk omdat hij inmiddels een Cambodjaans paspoort heeft. Hoe? Ach, je doet een stevige investering in dat arme land en ze geven een paspoort. Dat hij bij de Raad van State aanvecht dat zijn Nederlandse paspoort is geweigerd, is puur om te pesten. Want Roger Lips heeft immers altijd gelijk. En wil altijd winnen. Hij steekt gewoon een dikke vinger op naar ons. Hij lacht ons gewoon uit.'',,Ik ben 25 jaar curator, dit is de meest bizarre zaak ooit'', zegt Dekker. ,,Wij hebben zelf al anderhalf miljoen aan proceskosten moeten maken. De man is failliet, maar jaagt vanuit Dubai iedereen met eindeloze procedures op kosten.'' De Raad van State doet over zes weken uitspraak.