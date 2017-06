Prijzen zullen stijgen terwijl u uw boodschappen doet

In Groot-Brittannië lopen bij een aantal supermarkten proefprojecten voor de introductie van fluctuerende prijzen. Dat hebben verscheidene Britse media gemeld.

De toepassing van fluctuerende tarieven zou aan de supermarkten de mogelijkheid kunnen bieden om met hun prijsbeleid snel op specifieke marktontwikkelingen in te spelen.



Er kunnen aan het systeem een aantal opmerkelijke voordelen worden gekoppeld, waarbij de supermarkten onder meer hun winstmarges zouden kunnen opdrijven of de verkoop tijdens dalperiodes aanmoedigen, maar critici waarschuwen dat vooral de consument het slachtoffer dreigt te worden.



“Marks & Spencer probeerde vorig jaar al een gelijkaardig systeem om de piekdrukte tijdens het middaguur in zijn voedingswinkels aan te pakken,” aldus de Britse media. “Lagere prijzen op andere ogenblikken van de dag zouden ook de shoppers moeten spreiden.”



“Het systeem moet nog wel verder worden verspreid, maar specialisten waarschuwen dat deze fluctuerende tarieven binnenkort overal zullen worden ingevoerd,” wordt er nog opgemerkt.



“Daaraan wordt toegevoegd dat het systeem met vaste prijzen voor goederen of diensten over vijf jaar niet meer zal bestaan. De traditionele labels zullen worden vervangen door digitale prijsaanduidingen, die ook niet meer manueel zullen moeten worden aangepast.”



Volgens een aantal waarnemers zou het systeem voor de consument echter uiteindelijk duurder uitvallen.



Bij het bedrijf Markethub, gespecialiseerd in digitale prijszetting, wordt verwacht dat de shops door het nieuwe systeem hun winstmarges met ongeveer 3 procent zullen kunnen opdrijven. Daarbij wordt wel opgemerkt dat de winstgroei vooral te danken zal zijn aan een beperking van de overschotten die op het einde van de dag moeten worden weggegooid.



Er wordt aan toegevoegd dat ook bij de verkoop van brandstoffen en elektriciteit op fluctuerende prijzen zal worden overgeschakeld.



Tesco en Morrisons zeggen in een reactie weliswaar tests met het systeem te hebben uitgevoerd, maar benadrukken voorlopig geen plannen voor een implementering te hebben.

