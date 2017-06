Veertien everzwijnen dood bij aanrijding

Veertien jonge wilde zwijnen zijn in de nacht van zondag 25 op maandag 26 juni gedood door een aanrijding met een personenauto op de N69 in Valkenswaard. De auto raakte zwaar beschadigd, maar de inzittenden bleven ongedeerd. De kudde werd aangereden op de weg tussen Eindhoven en Valkenswaard.Een aanrijding met veertien dode dieren komt volgens secretaris Cor Louwers van de stichting SAMF zelden voor. Hij denkt dat de groep zwijnen op de weg heeft gestaan en gaat ervan uit dat drie moederzwijnen wel op tijd de berm hebben bereikt en zijn gevlucht. Een paar aangereden biggen zijn met een kogel uit hun lijden verlost.Wilde zwijnen hebben zich een aantal jaren geleden vanuit Limburg in de natuurgebieden rondom Eindhoven gevestigd. De provincie Noord-Brabant streeft een nulstand na, maar het lukt jagers niet om de populatie onder controle te krijgen. Definitieve uitroeiing is volgens de provincie onmogelijk vanwege de voortplantingssnelheid.Precieze tellingen van zwijnen zijn niet voorhanden, omdat de dieren rondtrekken. Jager Arnoud Heijke, secretaris van de wildbeheerseenheid Zuid-Oost Kempen: "Ons werkgebied wordt van twee kanten belaagd: vanuit het Leenderbos en Valkenswaard en vanuit Bergeijk en Postel in BelgiŽ. De wilde zwijnen reproduceren zich enorm in ons gebied. Ze hebben hier een ideale biotoop waarin volop voedsel te vinden is."