Souvenirwinkel gedwongen dicht na afpersing van dieven

Burgemeester Van der Laan heeft eerder dit jaar een souvenirwinkel in de binnenstad laten sluiten omdat medewerkers vermeende winkeldieven zouden hebben afgeperst.



De zaak kwam aan het rollen doordat een Duitse jongen aangifte deed. Hij stopte naar eigen zeggen per ongeluk aanstekers in zijn zak en moest het winkelpersoneel daarna zeventig euro betalen.



Als de jongen niet zou betalen, zou het personeel aangifte doen bij de politie. De Duitser zou volgens de medewerkers daardoor een week de cel in moeten en 500 euro boete krijgen.



Stelselmatige eigenrichting

De politie deed na de aangifte van de jongen onderzoek. Burgemeester Van der Laan vond de uitkomst van dat onderzoek ernstig genoeg om de winkel gedwongen te sluiten. Volgens hem levert de 'stelselmatige eigenrichting' van het personeel een 'gevaar voor de openbare orde' op.



De eigenaar van de winkel was het daar niet mee eens. Hij stapte naar de rechter. Die bepaalde deze maand dat de burgemeester niet voldoende heeft aangetoond dat de winkel stelselmatig onder dwang geld afhandig heeft gemaakt.

