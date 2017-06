Motoragent rijdt dwars door supermarkt

DoesburgOm een 17-jarige jongen staande te houden die zich in Doesburg aan een verkeerscontrole wilde onttrekken, reed een motoragent achter de jongen aan toen hij een supermarkt in gevlucht was. De beelden verschenen op Dumpert en is al duizenden keren bekeken.Bezoekers van de supermarkt stonden raar te kijken toen zij eert een jongen voorbij zagen rennen gevolgd door een agent op een motor. De agent wist de jongen in zijn kraag te pakken en kreeg maar liefst drie bekeuringen mee naar huis.De actie van de agent riep uiteraard vragen op. Tegenover Omroep Gelederland zegt woordvoerster Chantal Westerhoff van de politie dat het tot de bevoegdheden van de politie behoort om zich toegang tot een pand te verschaffen. ‘De agent nam op dat moment de beslissing om de verdachte te achtervolgen. Had hij zijn motor geparkeerd en afgestapt, dan was hij de verdachte uit het oog verloren. De agent is een ervaren motorrijder, is bekend met de situatie en reed op een wendbare motor.'