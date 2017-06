Fonteinen doorweken stoffenmarkt Dordrecht

Standhouders van de stoffenmarkt in Dordrecht en een aantal bezoekers hebben vanochtend een nat pak gekregen. De fonteinen op het Statenplein, waar de markt wordt gehouden, gingen plotseling aan.Bij vier stands was de koopwaar doorweekt. Normaal staan de fonteinen tijdens de markt uit. Vermoedelijk is iemand bij de gemeente vergeten de installatie voor de stoffenmarkt uit te zetten. Na ongeveer tien minuten werden de fonteinen alsnog uitgeschakeld.Café-eigenaar Bas Vreugdenhil was erbij en plaatste foto's op Facebook. Hij zegt dat omstanders de humor er wel van in zagen. "Het was hilarisch om te zien." Voor de handelaren was het volgens Vreugdenhil minder leuk. "Hun waar droogt wel snel door het warme weer, maar het water ruikt vies en hun stoffen nu dus ook."