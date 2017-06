Water maken in droge woestijn

Water maken in de woestijn, op een plek waar het extreem warm en droog is. Dat lijkt onmogelijk, maar beeldend kunstenaar Ap Verheggen had er wel ideeŽn over. Vorige week testte hij verschillende systemen in Mali.



"En we hebben goed nieuws: het is gelukt", zegt Verheggen in Nieuws en Co op NPO Radio 1, op de dag van terugkeer. Hij wist water uit de lucht te halen met behulp van zonne-energie. "Dit is een duidelijk teken dat deze technologie een toekomst heeft."



Verheggen doelt dan onder meer op zijn ontwerp Desert Twins. "Het is een klein systeem dat werkt op 12 volt en 30 watt. Dat is vergelijkbaar met een autolampje. Uiteindelijk hebben we daarmee een half glas water gemaakt."



Die hoeveelheid moeten we volgens Verheggen niet onderschatten. "Het lijkt weinig, maar als je bedenkt dat het 47 graden was met een onmeetbaar lage luchtvochtigheid, dan vinden wij toch dat we aan onze verwachtingen hebben voldaan."



Maar hoe haal je water uit woestijnlucht? Verheggen vertelt: "Het is vergelijkbaar met het systeem van een ijskast of airconditioner, alleen worden die gebruikt om lucht of ruimte te koelen. Ons systeem is speciaal gemaakt om lucht te condenseren."



Verheggen verbleef tien dagen in Mali, op uitnodiging van Defensie. Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp vroeg de kunstenaar zijn installaties te testen in het Nederlandse kamp Castor in de stad Gao.



Middendorp heeft grote belangstelling voor het systeem. "We moeten nu heel veel water aanvoeren", zegt hij over het kamp in Mali. "We moeten ook water uit de grond halen, terwijl water daar schaars is. De aanvoer en het beslag op lokale bronnen kunnen we veel kleiner maken."



Verheggen kijkt tevreden terug op de proef in Mali. "Het was geweldig, maar ook surrealistisch", zegt hij. Het klimaat was extreem en hij deed zijn tests in vijandig gebied. "Die druppels water worden ook bijna druppels van hoop. We gaan hier absoluut mee door. We hebben veel nieuwe ideeŽn en plannen opgedaan."



Hij noemt het zelf meer pionieren dan wetenschap. "Wij hebben de eerste stappen gezet, hierna komt het traject waarbij de wetenschap kan helpen om het te verbeteren."

