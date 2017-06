Chinese dierentuin voert levende ezel aan tijgers

Een gruwelijk tafereel voor bezoekers van een dierentuin in China. Dierentuinmedewerkers gooien voor het oog van het publiek een levende ezel in het verblijf van de tijgers.Een omstander die bij het tijgerverblijf van de Yangcheng Wild Animal World in Changzou stond, heeft de actie gefilmd en op YouTube geplaatst.Op de beelden is te zien hoe dierentuinmedewerkers een doodsbange ezel van een plank afduwen, waarna het dier in het water valt. Al snel komt één van de tijgers er op af en bijt de ezel in zijn nek.De ezel probeert nog weg te zwemmen, maar wordt aangevallen door een tweede tijger. Volgens de Daily Mail heeft de ezel nog een half uur voor zijn leven gevochten, voor hij werd gedood door de tijgers.In Nederlandse dierentuinen is het verboden om levende dieren te voeren aan tijgers of andere dieren. "Als je levende dieren in het verblijf van een roofdier zet, kunnen ze niet vluchten", zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen tegen RTL Nieuws. "Zoiets zou in een Nederlandse dierentuin nooit gebeuren."Het is niet de eerste keer dat een Chinese dierentuin in opspraak raakt. Begin dit jaar was er verontwaardiging over de veel te dikke tijgers van een dierentuin in het noordoosten van China.