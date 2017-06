Man keert na aanslag terug om restaurantrekening te betalen

Richard Angell was samen met vrienden aan het eten aan Borough Market toen de aanvallers aankwamen. Hij keerde terug naar het restaurant om zijn rekening te betalen. “We hebben het personeel gisteren geen fooi kunnen geven terwijl ze zich over ons ontfermden in plaats van voor zichzelf te zorgen”, vertelt Richard (33) aan Buzzfeed. “Bovendien was het eten heerlijk, en wil ik de rest van mijn hoofdgerecht.”



Richard zat met zijn vrienden aan de tafel het dichtst bij de deur toen ze van de security te horen kregen dat ze zichzelf moesten opsluiten en dekking moesten zoeken. Iedereen in het restaurant bracht zichzelf in veiligheid op de eerste verdieping. “Toen ik naar buiten keek, zag ik een bebloede man uit het restaurant Black and Blue komen die zijn borstkas en nek vasthield”, herinnert Angell zich. “Hij wankelde rond, ik hoop dat hij hulp gekregen heeft. Op dat moment waren we al binnen opgesloten en hielden we mensen aan het tegen die probeerden buiten te raken via de brandladder.”



Hij vertelt hoe de politie aankwam en het restaurant eerst drie keer doorzocht voordat ze geëvacueerd werden. Hij heeft niets dan lof voor de politie en de hulpverlening. “Het leek alsof ze er bijna onmiddellijk waren. Ze waren fantastisch.” In sommige gevallen verliep de evacuatie moeizamer omdat sommige mensen te dronken waren. “We zagen een meisje uit een bar gedragen worden omdat ze zo zat was,” herinnert hij zich.



Of hij iets gaat veranderen na de aanslagen van gisteren? “Als zij (de extremisten) er een probleem mee hebben dat ik een Gin Tonic drink met vrienden, dat ik wat flirt en dat ik homo ben, dan zal ik daar juist mee verder gaan. Als dat voor die mensen zo barbaars is, dan krijgen ze mijn middelvinger.”

Reacties

