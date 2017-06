Tijger doodt oppasser in Engelse dierentuin

Een tijger heeft deze week een vrouwelijke oppasser van een dierentuin nabij het Engelse Huntingdon gedood. Het ongeval vond plaats in Hamerton Zoo Park in het graafschap Cambridgeshire, meldt de BBC.



Volgens de politie kwam de tijger een omheind terrein binnen waar ook de vrouw aanwezig was. ,,Helaas stierf de vrouw ter plekke'', aldus de politie. Bezoekers werden meteen uit de dierentuin geleid. Het dier is niet ontsnapt vanuit de omheining. Een woordvoerder van de dierentuin spreekt van een 'bizar ongeluk' en zegt dat het park een poosje gesloten zal zijn.



Ooggetuigen spreken van een grote chaos toen het gebeurde. Pete Davies (55) zegt tegen Daily Mirror dat hij bij het tijgerverblijf was toen hij plotseling een meisje hoorde schreeuwen. ,,We hebben ons vervolgens verscholen in een klein kamertje tot de kust veilig was. De andere opzichters verborgen hun gezicht in hun handen en wisten niet wat ze moesten doen. Ze probeerden de tijger nog te lokken met stukken vlees en schreeuwden. Dat ging een hele lange tijd door.''



Het is nog onduidelijk hoe de tragedie heeft kunnen plaatsvinden. De dierentuin gaat onderzoek doen naar de toedracht.

