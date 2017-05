Man doet grappig en gaat supermarkt binnen met pistool

In Tilburg liep een man zaterdagochtend met een pistool een supermarkt aan de Trouwlaan binnen en riep dat het om een overval ging. Vervolgens zei het dat het een 'grap' was en ging vervolgens zijn boodschappen doen.



De politie hield de 25-jarige man uit Tilburg zondagavond aan. De Tilburger toonde zaterdagochtend het wapen aan het winkelpersoneel en riep dat het om een overval ging. De medewerkster voelde zich ernstig bedreigd en deed aangifte. De politie startte direct een zoektocht, maar trof de man niet meer aan.



Een dag later, zondagavond 28 mei, kwam de dader weer de supermarkt binnengelopen. Hierop alarmeerde de medewerkster de politie. De agenten hielden de man met toestemming van de officier van justitie aan. In de woning van de verdachte werd het wapen aangetroffen. Deze is in beslag genomen. Na onderzoek bleek het om een gasdrukpistool te gaan. De man zit vast voor verder onderzoek.

