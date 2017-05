Wielrenner uit Ronde van Belgie gezet wegens rijden op fietspad

Dries De Bondt heeft een weinig benijdenswaardige primeur op zijn naam gekregen. De wielrenner van Veranda's Willems-Crelan is uit de Ronde van BelgiŽ gezet, omdat hij woensdag in de slotfase van de eerste etappe "flagrant en overdreven", zoals de jury het noemde, over een fietspad heeft gereden.



Nooit eerder kreeg een coureur in een Belgische koers zo'n straf aan zijn broek voor een dergelijk vergrijp. De Bondt moet bovendien een boete van 100 Zwitserse frank betalen.



Wout Van Aert zet grote vraagtekens bij de uitsluiting van zijn 25-jarige ploeggenoot. "Ik hoop dat de jury even consequent blijft de komende dagen", tweette hij donderdagmorgen.



Nikolas Maes van Lotto-Soudal liet eveneens zijn bedenkingen blijken over de actie van de jury, die in zijn ogen wel heel makkelijk een 'kleine' renner als voorbeeld heeft gesteld. "Als het Sagan was geweest, zou de UCI getweet hebben hoe geweldig hij erop sprong", reageerde hij op Twitter.

Reacties

