Veel likes voor agent die de fles geeft

Een agent in Tilburg is behoorlijk veelzijdig. Na een ongeluk met een caravan gaf hij twee baby's de fles. Een foto van de agent met een baby krijgt duizenden likes op Facebook.De caravan was onderweg losgeraakt, de berm ingereden en tegen een boom tot stilstand gekomen. Er raakte niemand gewond, maar de bestuurder had wel twee baby's die gevoed moesten worden. Geen probleem voor de agent. Hij is net zelf vader geworden en stapte direct naar voren om te helpen.