Sportkledij met levende cellen

Wat als je sportkledij zou weten wanneer je te veel zweet en daarop zou reageren door flapjes te openen die zorgen voor een frisse luchtstroom? Klinkt goed, niet? Het is exact dat wat een groep onderzoekers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) heeft ontwikkeld.Biologen weten al lang dat levende organismen, van schubben van dennenappels tot kleine microbiŽle cellen, hun structuur of volume veranderen in respons op veranderende vochtigheid. Dit inspireerde MIT-wetenschappers om zoín responsieve cellen te gebruiken als bouwstenen voor levend textiel.Parallelle lijnen (ongevaarlijke) bacteriŽle cellen worden eerst op een stuk latex geprint. Dit stukje levend textiel krult op als reactie op veranderende vochtigheid. De onderzoekers integreerden de latexflapjes op strategische plaatsen Ė daar waar je het meest zweet produceert - in kledij. Begin je te zweten, dan gaan de flapjes open en koelt een welkom briesje je lichaam af. Ben je afgekoeld, dan sluiten de flapjes zich, zodat je het niet te koud krijgt.De onderzoekers gingen nog een stapje verder. Ze manipuleerden de bacteriŽn zo, dat ze ook fluorescent worden in een vochtige omgeving. Na een vijftal minuten lopen, gaat je kledij dus ook licht geven. Extra veilig wanneer je gaat lopen in het donker.In de toekomst willen de onderzoekers samenwerken met ontwerpers om de kledij te commercialiseren. Ze denken ook al na over nieuwe toepassingen, zoals sportschoenen, gordijnen en beddengoed dat reageert op vochtigheid.