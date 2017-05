Maoris boos om naaktfoto op heilige vulkaan

Een Nieuw-Zeelands model heeft de toorn van de Maori's over zich afgeroepen door zich naakt te laten fotograferen op de vulkaan Mount Taranaki. De bergtop is volgens de BBC een heilige plaats voor de oorspronkelijke bewoners van het land.Model Jaylene Cook, met honderdduizenden volgers op sociale media, nam de foto toen ze de berg een paar dagen geleden beklom met haar partner. De op Instagram gedeelde afbeelding waarin ze bloot naar de horizon staart vanaf de ruim 2.500 meter hoge bergtop, kon rekenen op bijna 10.000 likes.,,Het is alsof iemand de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan binnenging en een naaktfoto nam'', zei een woordvoerder van de lokale stam vandaag boos tegen de BBC. ,,Het is een heilige plaats en dit is gewoon erg ongepast.''Cook herkent zich niet in de kritiek. Het model stelde voorafgaande aan de klimpartij onderzoek te hebben gedaan en dacht dat de foto niet kwetsend zou zijn. De Maori's ergeren zich wel vaker aan activiteiten op de vulkaantop. Eerder leidde een barbecue op de berg tot wrevel.