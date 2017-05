Trouwe hond blijft bij gevallen baas

De liefde tussen mens en dier werd dit weekend hartverwarmend verbeeld in ArgentiniŽ. Hond Tony week geen moment van de zijde van zijn baasje Jesus Hueche (28 ) toen deze een ongeluk kreeg tijdens het snoeien van een boom. Hulpdiensten waren zo gepakt door het tafereel dat ze foto's van het tweetal op Facebook plaatsten.De Argentijn was bij zijn huis een boom aan het snoeien, toen hij plots zijn evenwicht verloor en van een trap viel. Hij smakte hard op de grond met zijn hoofd en verloor het bewustzijn. Zijn lelijke val werd gelukkig snel opgemerkt en dus waren de hulpdiensten snel ter plaatse. Die troffen Jesus aan met zijn trouwe maatje Tony.NeksteunTerwijl de hulpdiensten Jesus verzorgden en een neksteun gaven, bleef Tony knuffelend op zijn gewonde baasje liggen. Die was gelukkig weer terug bij bewustzijn en probeerde Tony gerust te stellen door hem zachtjes te strelen.Toen het tijd werd om Jesus in de ambulance te dragen, probeerde Tony mee in de ziekenwagen te klimmen. Gelukkig konden Jesus en Tony na een ziekenhuisbezoek heel snel herenigd worden, want de verwondingen van Jesus vielen mee. Hij kon gauw weer naar huis naar zijn beste vriend.