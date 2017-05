Kalf heeft 5 monden

In India is een kalf geboren met vijf monden en tien lippen.De lokale dierenarts wist te melden dat Nandi ondanks zijn gekke bek verder helemaal gezond is. Wel zitten zijn ogen op rare plekken. Het arme beest kan hierdoor niet recht vooruit, maar alleen naar links en naar rechts kijken. En oog is blauw, en n oog is zwart. Het kalf gebruikt twee van zijn monden functioneel wanneer hij aan de uier hangt en kan daarmee volgens de arts op deze manier prima blijven leven.