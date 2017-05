Deze schoenen zijn gemaakt van kwallen

Kwallen: we zwemmen of lopen er het liefst met een grote boog omheen. Maar er is ook iemand die juist blij wordt van de aangespoelde beestjes. Overleven ze het niet, dan tovert zij ze om in schoenen.'Ik zag dat er steeds meer kwallen op het strand aanspoelden', vertelt designer Charlotte van Alem. 'Ik wist dat ze uit collageen bestaan, een hoogwaardige grondstof, waar sterke leerachtige materialen van kunnen worden gemaakt.' Ideaal dus voor het maken van een stevig paar stappers.Maar voordat je van een dode kwal een schoen hebt gemaakt, moet er nog wel het één en ander gebeuren. 'Er komen geen machines bij te pas. Allereerst is het heel belangrijk dat je de kwallen conserveert, want ze vergaan heel snel als ze op het strand in de zon blijven liggen', legt Van Alem uit. 'Dat conserveren doe je met zout, zoals je dat eigenlijk ook bij vis zou doen. Daarna looi ik de stukjes op natuurlijke wijze.'Voorlopig zijn de schoenen een kunstobject, maar ze zouden zomaar eens in de winkel kunnen belanden. 'Dan moet wel dat hele proces efficiënter en daarvoor is eerst een team van specialisten nodig.' Voorlopig heeft Van Alem andere plannen. 'Ik zou heel graag naar Japan gaan voor de Nomurakwallen. Die hebben een omvang van 2 meter en wegen 200 kilo. Dan heb je een veel groter oppervlakte om mee te werken.'Van Alem is dus nog wel even zoet met haar kwallen. Maar voor daarna is er al wel een ander dier dat haar interesse heeft gewekt. 'Slakken bevatten ook heel veel collageen, misschien dat ik iets kan met de enorme slakkenplagen die mensen in hun achtertuin hebben in de zomer.'Charlotte's kwallenschoenen zijn nog tot 30 juni te zien in de expositie Cultuur op de Campus op de Radboud Universiteit Nijmegen.