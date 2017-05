Man opgepakt met openstaande boete van bijna half miljoen

In Heerlen is een man opgepakt die een nog bedrag van bijna een half miljoen euro had openstaan. De man uit Kerkrade moet 540 dagen zitten tenzij hij de boete betaalt.



De politie was sinds 2012 naar de man op zoek en kon onlangs zijn adres achterhalen. Hij kon al die tijd uit handen van de politie blijven, zegt een woordvoerder.



De man was veroordeeld tot de boete van bijna vijf ton vanwege witwassen. Omdat hij die niet betaalde, werd een aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Reacties

15-05-2017 18:13:01 allone

Dure grap.. voor het rijk..nu moeten hij ook nog anderhalf jaar verzorgd worden.

15-05-2017 19:48:59 Emmo

@allone : Ach, zo weten we dat ons belastinggeld goed besteed wordt [/sarcasm]

