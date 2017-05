Belgische school schaft Moederdag af uit respect voor andere culturen

Belgische krant De Morgen bericht over de Franstalige school Singelijn in Sint-Lambrechts-Woluwe. De directie daar heeft ouders een mail gestuurd waarin wordt uitgelegd dat Moederdag voortaan is afgeschaft op de school. De school doet dit volgens de mail “uit respect voor de vele andere culturen die onze school rijk is. Een diversiteit waar we uitermate trots op zijn.”



Ouders reageren boos, en vinden het onzinnig. Ook Zuhal Demir (N-VA), Belgisch staatssecretaris voor Gelijke Kansen, is verontwaardigd. Hij twitterde: “Hebben we integratie dan echt helemaal opgegeven? Dit is geen uiting van respect. Wel van lafheid”. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) twittert ook over de kwestie en wil vaders, moeders én hun speciale dagen ‘koesteren.’



Directrice van Singelijn Dominique Paquot stelde eerder: “We speelden al langer met dat idee. Ook al omdat steeds meer kinderen gescheiden ouders hebben. Sommigen hebben twee moeders of twee vaders, anderen hebben dan weer geen papa of mama meer. Dat zadelt veel kinderen met nogal wat stress op”. Inmiddels heeft zij aangegeven de reacties ‘onderschat’ te hebben.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: