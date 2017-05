Acht steenrijke prinsessen in Belgie voor rechter

Een prinses uit de Verenigde Arabische Emiraten en haar zeven dochters verbleven een jaar lang op een hele verdieping van een sjiek hotel in BelgiŽ. Dag en nacht stonden er zoín 20 meisjes voor hen klaar. Ze werden als slavinnen behandeld.



In Belgische media is te lezen dat de prinsessen na jarenlang onderzoek nu terechtstaan voor mensenhandel, onmenselijke en vernederende behandeling, en opsluiting.



De meisjes van diverse nationaliteiten werkten in het jaar 2008 onder erbarmelijke omstandigheden voor de prinsessen in het Conrad-hotel in Brussel. Ze moesten dag en nacht klaarstaan voor de welgestelde vrouwen uit de Emiraten.



De meisjes verdienden niets voor hun diensten en sliepen op de grond. Ze hadden geen werkvergunning. Hun advocaten eisen tot 2500 euro per meisje. De behandeling van de zaak duurt drie dagen.



De acht verdachten zijn niet bij het proces aanwezig.

