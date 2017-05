Man opgepakt voor illegale beklimming Mount Everest

Een Zuid-Afrikaanse man is door de Nepalese politie van de Mount Everest af geplukt omdat hij illegaal probeerde de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Hij wist te klimmen tot 7300 meter en verstopte zich in een zelfgemaakt kampement in een grot.



Ryan Sean Davy zegt zelf op Facebook dat hij niet in staat was de klimvergunning te betalen, die al gauw 10.000 euro kost. Ook kon hij niet aantonen voldoende klimervaring te hebben.



Omdat er zo veel mensen waren geweest die hem hadden geholpen bij de voorbereidingen van zijn expeditie voelde hij de druk om door te gaan, schrijft hij. Hij besloot daarom te proberen de berg in zijn eentje te beklimmen.



Een beklimming van de Mount Everest gaat niet in een keer; bergbeklimmers klimmen eerst een stuk en dalen dan weer af om hun lichaam de kans te geven te wennen aan de ijle lucht. Na enkele van die beklimmingen en afdalingen werd Davy betrapt en aangegeven.



Davy's paspoort is ingenomen en hij moet op eigen gelegenheid naar de Nepalese hoofdstad Kathmandu komen. Daar wacht hem een boete van meer dan 20.000 euro en mogelijk een celstraf. Ook mag hij mogelijk vijf jaar lang het land niet in en tien jaar niet klimmen in Nepal.



De verdiensten met de verkoop van klimvergunningen zijn een belangrijke inkomstenbron voor Nepal. Van het geld worden onder meer de klimroutes onderhouden.



In het laatste bericht op zijn Facebookpagina schrijft Ryan dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn daden en roept hij vrienden en familie op vooral geen geld in te zamelen voor de boete die hem boven het hoofd hangt. "Dit was mijn handelen, ik heb het risico genomen, ik ben verantwoordelijk."

