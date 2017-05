Eilandbewoners maken zich zorgen om hun god prins Philip

Het stemt de dorpsoudste van Younanen treurig: de wetenschap dat de messias nooit zal komen. Een harde klap voor de bewoners van Tanna, een eilandje dat onderdeel is van Vanuatu, de kleine eilandenstaat in de Stille Oceaan.Voor zijn borst houdt hij een foto van de verlosser, de Britse prins Philip. Volgens de eilandbewoners is hij de blanke zoon van een berggod die volgens de overlevering de zeeŽn bevoer om een rijke en machtige vrouw te trouwen.Op het eerste gezicht lijkt de aanbidding voor Philip wat vreemd, maar antropologen hebben een verklaring voor het rotsvaste geloof van de eilandbewoners. Zij kennen Philip van foto's toen Vanuatu nog een Brits-Franse kolonie was. En hij stond op die foto's natuurlijk naast de rijkste en machtigste vrouw die de eilandbewoners zich konden voorstellen; queen Elizabeth.Ze bidden dagelijks voor de prins. Het geloof in Philip werd nog eens aangezwengeld in 1974, toen Philip de Britse koningin vergezelde tijdens een bezoek aan de eilandengroep. Op een van de foto's houdt Philip een knots vast, die hij van de dorpelingen heeft gekregen.Een journalist van Reuters heeft het slechte nieuws van zijn aanstaande pensionering verteld aan de dorpelingen van Younanen. Het dorpje staat op geen enkele kaart. Vanaf de hoofdstad van Tanna, dat zo'n 1500 inwoners telt, is het drie uur rijden over onverharde wegen.Dat de 95-jarige Philip met zijn steeds zwakkere gezondheid zijn aanbidders ooit nog komt opzoeken, lijkt met die wetenschap uitgesloten.