Hotel hoeft vrouw niet de naam van bedpartner te geven

Een Duits hotel hoeft niet bekend te maken hoe de man heet met wie een vrouw zeven jaar geleden het bed deelde. De vrouw bracht negen maanden later zoon Joel ter wereld en probeerde via de rechter het hotel te dwingen de naam van de man bekend te maken.



Reden: ze wilde alimentatie krijgen van de vader van haar zoon. De vrouw uit het Duitse Halle wist van het avontuur alleen nog dat haar minnaar 'Michael' heette.



Verder was ze alles over hem vergeten.



Het hotel in München zei dat er in de bewuste periode wel vier gasten met die voornaam in het hotel verbleven. Om privacyredenen wilde het hotel niet aan het verzoek voldoen en de rechter ging daarin mee, schrijft Spiegel Online.



"Het belang van de betrokken mannen om zelf over hun informatie te beschikken en om hun eigen huwelijk en gezin te beschermen weegt zwaarder.'' Bovendien was het nog maar de vraag of de genoemde naam ook de enige en echte voornaam van de betrokkene was, zei de rechter.

Reacties

03-05-2017 16:36:12 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.442

OTindex: 2.889

Toch raar, dat je met iemand naar bed gaat zonder voorbehoedsmiddelen, als je die persoon niet kent. Nu heeft ze een baby, hopelijk geen (levensbedreigende) soa!!!!!!

Met een beetje geluk neemt de man nu contact op met haar. Heeft ze haar adres ergens bekend gemaakt?

03-05-2017 18:02:44 submarine

Senior lid

WMRindex: 472

OTindex: 490

Wnplts: Oceania

Quote:

Verder was ze alles over hem vergeten.

Dat moet een hechte relatie zijn geweest. Dat moet een hechte relatie zijn geweest.

03-05-2017 18:43:22 stora

Oudgediende



WMRindex: 4.981

OTindex: 693

Die man was dus een vers zaad donor

03-05-2017 19:15:16 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.582

OTindex: 54.242

Wat een domme vrouw!

Geen voorbehoedmiddel gebruiken en toch met de eerste de beste hobbelpaardje spelen.

Ze heeft het toch zelf over zich afgeroepen.

