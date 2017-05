Toeristen snappen niets van fluisterbootje in Giethoorn

Sinds Giethoorn in de Lonely Planet staat, wordt het waterrijke plaatsje overspoeld door buitenlandse toeristen. Die willen dan uiteraard in een bootje door de kanalen varen. Alleen snappen ze kennelijk niet altijd hoe een boot werkt. Wat de voorkant is en wat de achterkant.Het leverde dit hilarische filmpje op van De Stentor waarin twee Aziatische toeristen nietsvermoedend genieten van het bootje varen.