Auto rijdt huis Helmond binnen terwijl bewoner op bank zit

In Helmond is een automobilist een huis binnengereden. De bewoner zat op de bank in de woonkamer en zag de auto op hem afkomen. Hij kwam met de schrik vrij. De automobilist is ook ongedeerd gebleven.De bewoner van het huis zag de auto al aankomen, vertelt hij tegen Omroep Brabant. Hij zat op de bank en drukte zichzelf tegen de muur toen de auto de gevel in reed. De man hield er wat kleine wondjes door glassplinters aan over, maar verder gaat het goed met hem. Hij is alleen erg geschrokken."Ik tril nog steeds. Die film gaat vanavond nog wel een paar keer afgespeeld worden, vrees ik. Het gebeurde allemaal in een flits. Die auto kwam steeds sneller op mij af."De schade aan het huis is groot. Op foto's is te zien dat de woonkamer volledig in puin ligt.