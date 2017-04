Sportieve renner helpt uitgeputte man de finish over

Da's nog eens sportiviteit: marathonrenner Matthew Rees gaf de strijd om een snelle tijd in de marathon van Londen op om een andere renner te helpen naar de eindstreep. "Dit was belangrijker dan mijn eigen tijd."Rees, lid van een Engelse atletiekclub, was gistermiddag bijna bij de finish toen hij David Wyeth tegenkwam. De loper kon niet meer en stond op het punt om op te geven. Rees besloot te stoppen en sloeg een arm om hem heen."Ik kwam de hoek om en dacht: oké, tijd voor de eindsprint. Toen zag ik hem, hij zakte bijna door zijn benen", zegt Rees tegen ITV News. "Hem helpen was gewoon belangrijker dan een paar seconden sneller over de finish komen."De organisatie van de marathon deelde het moment op Twitter, met de tekst: "Dit is precies waar de Londen Marathon om gaat!" Ook van andere twitteraars krijgt Rees veel lof.