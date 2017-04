Acht mummies ontdekt in eeuwenoude graftombe

Archeologen hebben in een ongeveer 3.500 jaar oud graf in de buurt van het Egyptische Luxor acht mummies gevonden in kleurrijke sarcofagen. Dat melden teamleider Mustafa Waziri en het Egyptische ministerie van Oudheden.De graftombe stamt uit de tijd van farao Toetanchamon en ligt op de westelijke oever van de rivier de Nijl, niet ver van de Vallei der Koningen. De tombe behoorde volgens Waziri toe aan Userhat, een hoge rechter en edelman. Hoewel de tombe vermoedelijk tijdens de 18de dynastie is gebouwd, zijn de doodskisten daar pas eeuwen later geplaatst.De archeologen troffen daarnaast duizenden zogenoemde oesjebti's aan. De Egyptenaren plaatsten deze beeldjes in graven omdat ze geloofden dat zij de verplichte 'corveediensten' op de landerijen in het Dodenrijk overnamen van de overledene, aldus het Rijksmuseum van Oudheden.Na een pauze van meer dan zes jaar zijn enkele maanden geleden de opgravingen in het gebied hervat. Archeologen vonden eind vorig jaar al de gemummificeerde resten van een Egyptische edelman, die in uitstekende staat bewaard waren gebleven.