Astronaut deed ontdekking die hij 40 jaar geheim hield

NASA-astronaut Gordon Cooper heeft 40 jaar lang een geheim bewaard dat hij ontdekte tijdens een solovlucht rond de aarde in de jaren zestig. Toen hij

22-04-2017 09:09:21

Als er door de NASA (Cooper was in dienst bij NASA) foto's zijn genomen, dan zijn die niet echt geheim te noemen.

Dat er niemand verder wat me gedaan heeft omdat ze er toentertijd niet in geïnteresseerd waren is een tweede.