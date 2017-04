Per ongeluk namen van SS-ers op oorlogsmonument Voorburg

Een zeer pijnlijke fout op een oorlogsmonument in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daar staan al tien jaar de namen van drie SS'ers tussen de 400 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.Onderzoek van de Historische Vereniging Voorburg heeft aan het licht gebracht dat er drie namen op staan van mannen die aan Duitse zijde meevochten. Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies heeft de kwalijke rol van het drietal bevestigd, aldus de gemeente. Een vierde naam die niet thuishoort op het monument is van een zwarthandelaar die werd gedood in een gevecht met het verzet.Het monument staat sinds tien jaar in een park in Voorburg. De makers baseerden zich destijds op het gemeentelijk bevolkingsregister uit de oorlog. Ze keken naar namen van bewoners uit Leidschendam en Voorburg die waren omgekomen tijdens de oorlog. Maar ze hebben niet de achtergrond van die mensen gecheckt.De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat de namen van de vier Nederlanders verwijderen van het oorlogsmonument. Dat gebeurt vr de nationale herdenking van vier mei.