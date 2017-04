Laatste persoon uit 19de eeuw overleden

De laatste persoon van wie officieel vaststaat dat ze in de 19de eeuw geboren is, is overleden. De Italiaanse Emma Morano werd 117 jaar oud.Ze werd geboren op 29 november 1899. Morano was sinds mei de oudste persoon ter wereld. Toen overleed de iets oudere Susannah Mushatt Jones uit New York.Morano woonde al twintig jaar in een verzorgingshuis. Ze bracht het grootste deel van de dag door in bed.Het absolute record van oudste mens heeft ze niet gehaald. Dat is nog steeds in handen van Jeanne-Louise Calment uit Frankrijk. Zij werd 122 jaar en 164 dagen oud. Ze overleed in 1997.