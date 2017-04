Olifanten zijn minstens net zo slim als peuters

Olifanten blijken nog veel slimmer dan gedacht. Ze zijn geslaagd voor een intelligentietest waaruit blijkt dat de dieren een vorm van zelfbewustzijn hebben, die zeldzaam is in de dierenwereld. Ze zijn slimmer dan kinderen van twee.



Het is al bekend dat olifanten zich kunnen herkennen in de spiegel, maar de nieuwe test gaat nog een stapje verder. De dieren moesten een stok oprapen en die overhandigen aan de onderzoeker. Maar soms zat de stok vast aan een matje. Om er toch bij te kunnen moesten de olifanten erop gaan staan. Om de taak te volbrengen was het echter nodig om weer van de mat af te gaan. De olifanten dienden zich dus te realiseren dat hun eigen lichaam ervoor zorgde dat de taak wel of niet lukte.



Dieren die dit begrijpen zijn volgens onderzoekers empathischer en in staat om het perspectief van anderen te begrijpen. Onderzoeker Rachel Dale vult aan: “Olifanten behoren tot de slimste dieren op aarde. Ze zijn bijvoorbeeld in staat tot empathie en samenwerking. Ook herkennen ze zichzelf in de spiegel.” De enige dieren die ook een vorm van zelfbewustzijn hebben zijn mensapen, dolfijnen en eksters.

De enige dieren die ook een vorm van zelfbewustzijn hebben zijn mensapen, dolfijnen en eksters. zegt men nu En volgende week komen ze er achter dat nog meer dieren dat hebben?! zegt men nuEn volgende week komen ze er achter dat nog meer dieren dat hebben?!

