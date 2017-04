Man stapt naar rechter vanwege nepboter

Als je om boter vraagt bij je bagel of donut, dan wil je ook boter bij je bagel of donut. En geen margarine of iets soortgelijks. Dat vindt de Amerikaanse Jan Polanik uit Worcester. Hij voelde zich belazerd en klaagde twintig vestigingen van de Dunkin' Donuts-keten aan.Polanik beseft dat een gang naar de rechter misschien wat buitensporig is als het gaat om een discussie om boter. Maar volgens zijn advocaat, Thomas Shapiro, zit er een diepere betekenis achter. ,,Ja, we hebben er wel even over na moeten denken voordat we daadwerkelijk naar de rechter stapten", vertelt hij tegen de BostonGlobe. ,,Het lijkt misschien een klein dingetje, maar mensen houden gewoon meer van échte boter."Naast een eerlijke smaakbeleving wil Polanik ook bereiken dat bedrijven stoppen met het presenteren van een bepaald product, om vervolgens een ander product te verkopen. Want: 'Als je boter bestelt, wil je ook boter krijgen. En geen margarine of een of andere chemische vervanger'.Polanik heeft in een aantal van de aangespannen zaken al succes behaald. Michael Marino, de advocaat die 17 van de aangeklaagde Dunkin' Donuts-zaken vertegenwoordigt, vertelt tegen The Globe dat ze tot een schikking zijn gekomen. Hij wil niet vertellen of Polanik ook een schadevergoeding heeft gekregen. Wel geeft hij aan dat de manier waarop de boter wordt gepresenteerd, zal worden aangepast. Hoe dat precies gaat gebeuren wil de advocaat niet zeggen. Volgens hem is Polanik tevreden over de voorgenomen aanpassingen.In Nederland, waar recentelijk weer een vestiging van Dunkin' Donuts is geopend hoef je niet bang te zijn voor botervervangers op je bagel. ,,We gebruiken geen boter", vertelt een woordvoerder. ,,Al onze bagels worden belegd verkocht, en daar komt geen boter aan te pas."