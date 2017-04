Deze slager weet wel raad met een lekker stuk vlees

Voor een lekker stukje vlees moet u bij de beenhouwer zijn. Dat nam slager Darren Gerrand uit het Australische dorp Lancelin wel heel erg letterlijk: hij plaatste een naakte vrouw in de glazen toog, tussen de hamburgers, worstjes en filets…De slager uit West-Australië liet een naaktmodel overkomen uit Sydney en plaatste haar na de sluitingsuren in de toog van zijn slagerij, waarna hij haar omringde met het vlees dat hij die dag nog niet verkocht had.Het model suggereerde om op haar lichaam de verschillende zones van al het vleeswaren – borst, rib, been, schouder etc. – aan te geven, zodat de mensen ook konden zien waar ‘hun’ dagelijkse portie vlees vandaan kwam. Een professionele fotograaf nam de foto. Achteraf werd de toog opnieuw schoon gemaakt en werden de bewuste foto op Facebook geplaatst, waarna ze al gauw meer dan tweehonderd keer gedeeld werd.De reacties zijn gemengd. “Dit is totaal ongepast: het degradeert vrouwen tot letterlijk een stuk vlees. Ik zal deze zaak nooit meer steunen”, schreef een dorpsbewoner als reactie onder de post. Anderen vonden de actie “aanstootgevend”, waar weer anderen op reageerden dat mensen niet zo hypocriet moeten zijn: “Als jullie er niet tegen kunnen dat vrouwen als een stuk vlees worden verkocht, ban dan prostitutie in dit land. Deze vrouw heeft een baan als naaktmodel en is niet gedwongen om dit te doen”, klonk het verhit.Gelukkig voor slager Gerrand konden de meeste mensen de stunt wel waarderen. “Goed bedacht en uitgevoerd, goed gedaan allemaal!” Anderen waardeerden dan weer de artistieke kwaliteiten van de foto. “Ik heb deze artistieke foto met mijn barbecue-club gedeeld, ze vonden het fantastisch!”Een ding is zeker: als marketingstunt is de actie in ieder geval geslaagd!