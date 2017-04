Kunstenaar zit drie weken op eieren te broeden

De Franse performance-kunstenaar Abraham Poincheval gaat de komende drie weken lang eieren uitbroeden in het Parijse museum Palais de Tokyo. In een glazen kooi hoopt hij met zijn lichaamswarmte tien eieren te kunnen laten uitkomen. En alle museumbezoekers kunnen hem komen bekijken.,,Ik zal eigenlijk een soort kip worden’’, zegt de 44-jarige kunstenaar over zijn performance Oeuf, het Franse woord voor ei. Hij denkt 21 tot 26 dagen nodig te hebben voordat de eieren uitkomen. In de tussentijd is de kunstenaar via een livestream te volgen.Poincheval zit op een speciaal gemaakte 'broedstoel', met de eieren pal onder zijn zitvlak. Om zijn lichaamswarmte zo goed mogelijk te benutten, zal de Fransman worden ingepakt in dekens van een Koreaanse kunstenaar, Seglui Lee. Dagelijks mag de kunstenaar slechts een half uurtje van zijn plek om te eten. Ook zijn voedingspatroon zal erop gericht zijn om zoveel mogelijk warmte te produceren.Poincheval heeft een voorliefde voor buitengewone kunstprojecten. Hij leefde in 2014 een dag in een uitgeholde beer. Daarbij at hij insecten, om zo de maag van de beer te verpersoonlijken. Ook bracht Poincheval ooit een week door op een twintig meter hoge paal boven een druk plein nabij het Parijse treinstation Gare du Nord.Zijn nieuwe ei-experiment komt minder dan een maand nadat hij zich liet opsluiten in een leistenen rotsblok, waarin een uitsparing was gemaakt die net groot genoeg was voor zijn lichaam.