Vader waarschuwt politie voor zijn dochter

In de Amerikaanse stad Thurmont heeft de politie waarschijnlijk een enorm bloedbad op een school verijdeld.



Een 18-jarige scholiere zou van plan zijn geweest veel slachtoffers te maken. Bij een huiszoeking vond de politie een geweer, materiaal om een bom te maken en een gedetailleerd plan om mensen dood te schieten op Catoctin High School.



Het plan had een tijdlijn waarin elke stap was vermeld. "Het is schokkend dat iemand van die leeftijd zo kan denken'', meldt de politie. Volgens het plan zou het bloedbad op 5 april moeten plaatsvinden.



De politie kwam de scholiere op het spoor door haar vader, die de school waarschuwde dat zijn dochter 'een gevaar voor de school' was. Uit politieonderzoek blijkt dat de scholiere alleen handelde. Zij zou van plan zijn geweest zichzelf na het bloedbad van het leven te beroven.



Reacties

pffft dochter is een beetje van het padje af. Lijkt me ook moeilijk om je kind zo te moeten zien. Ik vraag me af waarom die dochter haar medeleerlingen dood wil.



