Emblemen motorbendes te koop via Chinese site

Maken Chinezen dan echt alles na? Het antwoord luidt: ja. Op de Chinese site Aliexpress staan blijkbaar emblemen van de Hells Angels, No Surrender en Satudarah te koop.Voor 8 tot enkele tientallen dollars prijken op je leren jack niet van echt te onderscheiden ‘colours’ van de beruchte motorbendes. Motorliefhebbers noemen het heiligschennis wat de Chinezen doen.,,Houdt dit dan nooit op?”, schrijft er één op Facebook. ,,Er rust toch auteursrecht op?”, vraagt een ander. En: ,,Totaal gebrek aan respect naar de motorclubs. Maar dat kun je verwachten van die Chinezen... Nog erger zijn die wannabees die ermee rondlopen.”Wie betrapt wordt op het dragen van de clublogo’s is nog niet jarig. Motorbendes nemen het voeren van hun emblemen erg serieus. Niet zonder ironie wordt daarom geschreven: ,, Dit is juist prima joh. Gewoon kopen en op je Burberryjasje naaien. En dan gaan rijden. Schijnt héél goed te zijn voor je gezondheid.”Ondanks die waarschuwing vinden de motorclublogo’s gretig aftrek. Er staan er al tientallen in bestelling, volgens Aliexpress.