Hongerige berovers overvallen pizzabezorger

In Vlaardingen is maandagavond een Pizzabezorger overvallen in de Willem Pijperstraat. De bezorger stapte net uit zijn auto om een bestelling af te leveren toen hij werd overvallen. Hij moest naast zijn geld ook zijn pizza's afgeven. De laatste tijd zijn bezorgers vaker doelwit van overvallen. Onlangs zijn in Schiedam enkele daders op heterdaad betrapt nadat zij een pizzakoerier wilden overvallen.