Rond het verzetten van de klok sterven de meeste mensen

Komend weekend gaat de zomertijd weer in. De klok wordt dan een uur vooruit gezet. Al jaren steggelen voor- en tegenstanders over het nut ervan. Donderdag biedt de actiegroep ‘Stop de Zomertijd’ in Brussel een petitie aan om de zomertijd Europa breed af te schaffen. Duizenden mensen hebben hem ondertekend.



Volgens de actievoerders is de zomertijd ongezond. “Rond het verzetten van de klok sterven de meeste mensen, zeker in het voorjaar. Hartaanvallen, beroertes, verkeersdoden. Zoveel doden, en waarom? Omdat we dan in de zomer een uurtje langer licht hebben. Wat overigens ook niet klopt. De klok staat alleen anders,” zeggen ze tegen RTL Nieuws.



De petitie wordt aangeboden aan CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, die eerder al voor afschaffing pleitte. “De regeling voor de zomertijd geeft een hoop gedoe en de beoogde energiebesparing is nooit echt bewezen.”



Nederland heeft sinds 1977 een officiële zomertijdregeling. Pas in 2002 werd de zomertijd voor de hele EU gelijk gesteld. Tegenstanders waarschuwen al jaren dat de zomertijd zorgt voor meer depressies, verkeersongelukken en een verstoring van het ritme. Voorstanders vinden meer daglicht in de avond juist fijner.

Reacties

22-03-2017 08:34:07 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.928

OTindex: 2.339

Dat wordt weer een slagveld, komend weekend...

22-03-2017 08:47:37 allone

Stamgast



WMRindex: 26.390

OTindex: 56.259

Quote:

Voorstanders vinden meer daglicht in de avond juist fijner. Ik heb liever meer daglicht in de ochtend, van mij mogen ze het ook afschaffen.

Maar of dit initiatief tot iets leidt, als half Europa er aan meedoet? Wie is hier eigenlijk mee begonnen?



: Ik hoop dat ze extra ambulances, brandweer, politie en vrijwilligers inzetten.. Misschien nog gauw ff een EHBO-cursus doen?



Laatste edit 22-03-2017 08:52 Ik heb liever meer daglicht in de ochtend, van mij mogen ze het ook afschaffen.Maar of dit initiatief tot iets leidt, als half Europa er aan meedoet? Wie is hier eigenlijk mee begonnen? @venzje : Ik hoop dat ze extra ambulances, brandweer, politie en vrijwilligers inzetten.. Misschien nog gauw ff een EHBO-cursus doen?

22-03-2017 08:56:18 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.481

OTindex: 13.392

Gezien het feit dat professionele reizigers als vliegtuig- en scheepsbemanningen heel regelmatig van tijdzone wisselen, en daarmee de klok verzetten, valt het mij op daar onder deze beroepsgroepen niet meer dooien vallen.



Ik eis gevarengeld!!!

22-03-2017 09:07:04 allone

Stamgast



WMRindex: 26.390

OTindex: 56.259

@Emmo :

valt het mij op dat onder deze beroepsgroepen niet meer dooien vallen.



Ik eis gevarengeld!!! Quotevalt het mij op dat onder deze beroepsgroepen niet meer dooien vallen.Ik eis gevarengeld!!! je spreekt jezelf tegen

22-03-2017 09:08:29 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.928

OTindex: 2.339





Maar dat gevarengeld gun ik je van harte, hoor! @Emmo : Ik heb zo'n vermoeden dat de verhoogde sterfte gezocht moet worden in de kringen van mensen met de gammelste gezondheid. De meeste professionele reizigers staan nog niet op het punt van omvallen.Maar dat gevarengeld gun ik je van harte, hoor!

22-03-2017 09:57:49 Balderic

Senior lid

WMRindex: 780

OTindex: 2

Goed idee, afschaffen. Ik heb er altijd een week last van.



Laten we het gewoon altijd zomertijd houden, er zijn eigenlijk geen goede redenen te verzinnen om elke keer terug te gaan naar de originele tijd.



22-03-2017 10:02:45 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.279

OTindex: 53.162

Nou, het schijnt behoorlijk gevaarlijk te zijn. Ik hoop maar dat Papsie en ik het komende weekend zullen overleven!

Mocht ik plotseling uit beeld verdwenen zijn, dan is het duidelijk wat er aan de hand is! Hahaha

22-03-2017 10:02:50 allone

Stamgast



WMRindex: 26.390

OTindex: 56.259

@Balderic :

er zijn eigenlijk geen goede redenen te verzinnen om elke keer terug te gaan naar de originele tijd.

Quoteer zijn eigenlijk geen goede redenen te verzinnen om elke keer terug te gaan naar de originele tijd. en wat bedoel je met 'originele' tijd? Ik vind dit wel een originele opmerking en wat bedoel je met 'originele' tijd?Ik vind dit wel een originele opmerking

22-03-2017 10:03:00 Sjaak

Moderator



WMRindex: 15.139

OTindex: 25.349

Quote Titel:

Rond het verzetten van de klok sterven de meeste mensen

Geen wonder, als je ziet hoe sommigen te werk gaan: Geen wonder, als je ziet hoe sommigen te werk gaan: Foto.

22-03-2017 10:06:57 allone

Stamgast



WMRindex: 26.390

OTindex: 56.259

@Sjaak :



: misschien moeten we allemaal maar vóór dit weekend ons testament schrijven en een afscheidsbrief



Laatste edit 22-03-2017 10:07 @Mamsie : misschien moeten we allemaal maar vóór dit weekend ons testament schrijven en een afscheidsbrief

22-03-2017 10:24:15 Balderic

Senior lid

WMRindex: 780

OTindex: 2





Vandaar 'originele tijd'. @allone : Wintertijd bestaat niet, alleen zomertijd is iets. Net zoals koude niet bestaat, er is alleen maar iets als het ontbreken van warmte.Vandaar 'originele tijd'.

22-03-2017 10:30:40 Virtlink

Erelid

WMRindex: 1.192

OTindex: 7

Kortom, het grootste deel van het jaar staat dankzij zomertijd de zon op z'n hoogste punt rond 1 uur 's middags.



Laten we de wintertijd afschaffen en gewoon altijd 'zomertijd' hanteren. Ook fijner voor de koetjes.

22-03-2017 10:30:41 allone

Stamgast



WMRindex: 26.390

OTindex: 56.259

Je bedoelt dat warmte niet bestaat, er is alleen maar iets als het ontbreken van koude?



Maar als wintertijd niet bestaat, hoeven we alleen maar de zomertijd af te schaffen



Noch de wintertijd noch de zomertijd zijn gelijk aan de zonnetijd (als je dat met origineel bedoeld?) maar de wintertijd zit er wel dichter bij...



Laatste edit 22-03-2017 10:31 @Balderic : ehJe bedoelt dat warmte niet bestaat, er is alleen maar iets als het ontbreken van koude?Maar als wintertijd niet bestaat, hoeven we alleen maar de zomertijd af te schaffenNoch de wintertijd noch de zomertijd zijn gelijk aan de zonnetijd (als je dat met origineel bedoeld?) maar de wintertijd zit er wel dichter bij...

22-03-2017 10:43:40 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.481

OTindex: 13.392



Eens in de vier jaar hebben we een schrikkeljaar. Omlooptijd van de aarde van de zon is 365¼ dag, de meridiaanspassage varieert hierdoor. In het uiterste geval kan de zon dankzij zomertijd (1 uur), geografische positie (½ uur = 07°30' Oost {



Laatste edit 22-03-2017 10:44 @allone : Varieert, als we dan toch gaan scherpslijpen.Eens in de vier jaar hebben we een schrikkeljaar. Omlooptijd van de aarde van de zon is 365¼ dag, de meridiaanspassage varieert hierdoor. In het uiterste geval kan de zon dankzij zomertijd (1 uur), geografische positie (½ uur = 07°30' Oost { @allone } ) en schrikkeljaar (½ uur) zo'n twee uur afwijken.

22-03-2017 10:46:58 Balderic

Senior lid

WMRindex: 780

OTindex: 2



Bij mijn weten hadden we gewoon een tijdzone en die noemen we nu wintertijd. Alleen gedurende een zekere periode in het jaar verzetten we de klok naar een andere tijd en dat noemen we zomertijd.

De 'wintertijd' is dus gewoon de tijd zoals we hem altijd hadden (nou ja, voor 1916 en tussen 1946-1976).

@allone : Nu ben je mij kwijt. Wat bedoel je met 'maar de wintertijd zit er wel dichter bij'?Bij mijn weten hadden we gewoon een tijdzone en die noemen we nu wintertijd. Alleen gedurende een zekere periode in het jaar verzetten we de klok naar een andere tijd en dat noemen we zomertijd.De 'wintertijd' is dus gewoon de tijd zoals we hem altijd hadden (nou ja, voor 1916 en tussen 1946-1976).

22-03-2017 10:47:39 allone

Stamgast



WMRindex: 26.390

OTindex: 56.259

Nou, geef mij maar de zonnetijd hoor, en niet al die andere tijden



: wat



Laatste edit 22-03-2017 10:51 @Emmo : ah, nog meer.Nou, geef mij maar de zonnetijd hoor, en niet al die andere tijden @Balderic : wat @Emmo al uitlegt, de tijd die we hier nemen is die van onze tijdzone, maar niet van de plaats waar we wonen, niet de eigenlijke zonnetijd dus, dat scheelt nog eens een half tot 1 uur

22-03-2017 11:14:49 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.481

OTindex: 13.392



Van oudsher is de tijd gebaseerd op de aswenteling van de aarde, en de kalender op de omloop van de aarde rond de zon.

Rond 1830 kwam men er achter (astronomen en dergelijke wisten dat al sinds Ptolemaeus, natuurlijk) dat elke lengtegraad op deze manier zijn tijd heeft. Door de opkomst van de spoorwegen (rond 1830) werd het noodzakelijk om de tijd te standaardiseren. In Nederland is voor de Westeuropese standaardtijd gekozen. Dat maakte communicatie met vooral Duitsland gemakkelijker.

Nederland ligt op ruwweg 007°30' Oost van Greenwich, waardoor we ongeveer (afhankelijk van de lengte) een half uur mis zitten. Qua "zonnetijd" (die bestaat ook) zitten we nagenoeg precies tussen UTC en UTC + 1 in. Wat dat betreft is het lood om oud ijzer of we wintertijd of zomertijd aanhouden. Uit praktische overwegingen blijven we echter de tijd van het Europese vasteland volgen. En dat is UTC + 1: wintertijd. @Balderic : Wat sommigen wintertijd noemen heet officieel "standaardtijd".Van oudsher is de tijd gebaseerd op de aswenteling van de aarde, en de kalender op de omloop van de aarde rond de zon.Rond 1830 kwam men er achter (astronomen en dergelijke wisten dat al sinds Ptolemaeus, natuurlijk) dat elke lengtegraad op deze manier zijn tijd heeft. Door de opkomst van de spoorwegen (rond 1830) werd het noodzakelijk om de tijd te standaardiseren. In Nederland is voor de Westeuropese standaardtijd gekozen. Dat maakte communicatie met vooral Duitsland gemakkelijker.Nederland ligt op ruwweg 007°30' Oost van Greenwich, waardoor we ongeveer (afhankelijk van de lengte) een half uur mis zitten. Qua "zonnetijd" (die bestaat ook) zitten we nagenoeg precies tussen UTC en UTC + 1 in. Wat dat betreft is het lood om oud ijzer of we wintertijd of zomertijd aanhouden. Uit praktische overwegingen blijven we echter de tijd van het Europese vasteland volgen. En dat is UTC + 1: wintertijd.

22-03-2017 11:29:42 jaly

Senior lid

WMRindex: 397

OTindex: 2

Wnplts: Zeeland

Ik ben voor afschaffen, maar dan wel altijd zomertijd!!

Ik ben een avondmens.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: