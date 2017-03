Onderzoek over uurtje minder slaap

We weten allemaal dat vier uur per nacht slapen geen goed idee is, maar een uurtje minder moet kunnen, zou je denken. Toch heeft ook dat al een behoorlijke impact op je lichaam. Onderzoekers volgden twee weken lang het slaappatroon van elf eeneiige tweelingen. De ene helft van de tweelingen moest zeven uur per nacht slapen, de andere helft zes uur. Er is voor tweelingen gekozen, omdat de hoeveelheid slaap die iemand nodig heeft sterk genetisch is bepaald.



Na twee weken bleek uit bloedonderzoek dat het immuunsysteem van de korte slapers al direct minder actief was dan dat van de proefpersonen die zeven uur sliepen. Tijdens je slaap komen namelijk cytokines vrij, die nodig zijn om infecties, ontstekingen en stress te verminderen. Slaap je minder, dan tast dat dus de productie daarvan aan.



Maar er zijn meer gevolgen van te weinig slapen. Het zorgt voor een verminderde insulinegevoeligheid, waardoor de kans op diabetes toeneemt. Daarnaast verliest je huid aan elasticiteit, daalt je libido en eet je meer. Verder verslechtert je alertheid en concentratievermogen.

