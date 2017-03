Trein begroet wachtende pendelaars met heuse lawine

"De trein met bestemming 'Berekoud' komt aan op spoor drie!"We vermoeden niet dat bovenstaande aankondiging in werkelijkheid werd afgeroepen, maar het zou in dit geval helemaal niet misplaatst geweest zijn.We zien enkele pendelaars die in New York (Rhinecliff Station) bij een ondergesneeuwd spoor op hun trein staan te wachten. En dan is plots hun ritje daar…'Gelukkig', zou je denken... Want het is dezer dagen behoorlijk koud in de wereldstad. Helaas voor onderstaande pechvogels zorgt deze trein (die niet traag genoeg rijdt om een 'lawine' te voorkomen) niét voor de nodige verwarming. In tegendeel!