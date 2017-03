Stembureau op de Marker Wadden

De voorbereidingen voor de Tweede Kamer verkiezingen waren afgelopen week in volle gang. Zo heeft de gemeente Lelystad een stembureau neergezet op de Marker Wadden.Natuurmonumenten regelt woensdag boten die stemmers vanuit Bataviahaven gratis naar het eiland brengen. Het is 15 maart ook mogelijk om een wandeling te maken. Dat is volgens de gemeente bijzonder omdat het gebied normaal gesproken nog niet toegankelijk is voor het publiek.De eilandengroep wordt aangelegd om de waterkwaliteit van het Markermeer te verbeteren en het gebied aantrekkelijk te maken voor dieren en recreanten.