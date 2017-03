Jochie rijdt flat binnen met auto

Een jongetje van 6 is maandagmiddag in Sneek een flat binnengereden met een auto. Dat kon gebeuren doordat zijn moeder hem even alleen in de auto had gelaten, met de sleutels in het contact.Het incident deed zich voor in de Loengasterlaan in de Friese plaats. Het jongetje had de auto in een mum van tijd aan de praat. Vervolgens reed hij achterwaarts bij het portaal van een flat naar binnen. De schade is fors: de raampartij en de ingang zijn vernield.Hij kwam met de schrik vrij. "Gelukkig geen gewonden", schrijft politieagent Edwin Bijl op Twitter. "Onze tip: laat geen kleine kinderen & autosleutels zonder toezicht in de auto."