Veelpleger in Arnhem slaat bijna 900 keer toe

Een notoire overlastpleger in Arnhem heeft het voor elkaar gekregen om in ongeveer twee jaar tijd 897 keer met de politie in aanraking te komen. De rechter heeft daarom besloten om de man op te laten nemen in een instelling voor stelselmatige daders (ISD), meldt Omroep Gelderland.Volgens de politie maakte de man het heel erg bont. "De ondernemers van de binnenstad klaagden dagelijks bij de wijkagent. Het regende meldingen van inwoners en bezoekers van Arnhem. Dat is nu voor twee jaar voorbij", schrijft de wijkagent van Arnhem-Noord op Facebook.Ondanks alle klachten en meldingen was het volgens de politie niet makkelijk om de rechtbank ervan te overtuigen de man te laten opnemen. "Om de officier van justitie een handje te helpen heeft de wijkagent veel uren gestoken in een zogenaamd sfeerverbaal, een soort samenvatting van de meest opmerkelijke en heftigste incidenten. Dit verbaal is zo uitgebreid (zie foto) dat ons toch betrouwbare computersysteem bij het openen van dat verbaal vastloopt... Dat is een hele prestatie!"