Millimeterdoelpunt Feyenoord inspireert grappenmakers

De wijze waarop het winnende doelpunt van Feyenoord tot stand kwam, is voer voor grappen op sociale media. Vooral PSV-doelman Jeroen Zoet moet het ontgelden. Maar ook het horloge van scheidsrechter Bas Nijhuis inspireert grappenmakers. Zie hiervoor de bron van dit artikel Scheidsrechter Bas Nijhuis kende zondagmiddag de 2-1 op basis van de doellijntechnologie toe. De arbiter kreeg op zijn horloge het signaal dat de bal de doellijn was gepasseerd, iets wat met het blote oog nauwelijks was te zien.Uit de beelden bleek later dat Zoet op de doellijn redding bracht, maar de bal vervolgens naar zich toe trok.