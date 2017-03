Onderzoekers zinspelen op terugkeer van mammoet

Ongeveer 4000 jaar geleden stierf de wolharige mammoet uit. Wetenschappers aan de Harvard University werken nu aan een voorzichtige terugkeer.



Op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for the Advancement of Science kondigden onderzoekers deze week aan dat ze waarschijnlijk binnen twee jaar een mammoetembryo kunnen laten groeien in de baarmoeder van een Aziatische olifant. “We zijn er nog niet, maar het hoeft niet lang meer te duren,” zei hoogleraar George Church donderdag in de Britse krant The Guardian.



Het dier, dat is omgedoopt tot mammolifant, is in feite een olifant met een aantal kenmerken van een mammoet. DNA-materiaal uit Siberische mammoetresten wordt met moderne technieken ingevoegd in het DNA van de Aziatische olifant. Dit zou moeten resulteren in een olifant met kleine oren en het kenmerkende, lange ruige haar van de mammoet. Tot nu toe is er alleen op celniveau onderzoek uitgevoerd, maar op dit moment wordt er gewerkt aan het creëren van embryo’s. Binnen een paar jaar zou de eerste hybride mammoet-olifant moeten worden wordt geboren.



Er zijn ook bezwaren. “Het is een onzeker project. Los van het feit dat de kans heel klein is dat er uit DNA-materiaal uiteindelijk een levende mammoet kan worden gebouwd, weten we niet zeker wat de mammoet nu precies typeert. Dat is een combinatie van het DNA en de omgeving waarin het dier heeft geleefd," zegt megafauna-expert Henri Kerkdijk-Otten.



De mammoet leefde in Europa, Azië, Afrika en Noord-Amerika en stierf uit als gevolg van klimaatverandering en de jacht door mensen.

Reacties

02-03-2017 12:06:58 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.747

OTindex: 2.267

En waarom zou men dat willen?



Jahaa, ik weet het: omdat het kan. Maar zou je dan niet eerst eens met iets minder ingrijpends gaan oefenen? Een mug of zo?



Laatste edit 02-03-2017 12:08

02-03-2017 12:18:51 stora

Erelid



WMRindex: 4.654

OTindex: 641



Dan zit iedereen achter een klein soort vliegtuig aan in hun slaapkamer @venzje , een mammoetmug?Dan zit iedereen achter een klein soort vliegtuig aan in hun slaapkamer

02-03-2017 14:19:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.108

OTindex: 52.424

En wat hebben we het beest te bieden, mocht er werkelijk eentje geboren worden???

He-le-maal niets, vrees ik.

Nee, ik hoop dat het niet gaat lukken hoor!

02-03-2017 16:27:13 stora

Erelid



WMRindex: 4.654

OTindex: 641



Ik zie nog regelmatig huwelijken met een bruidspaar waarvan er 1 een dikke buik heeft.

En dat is vaak een gevalletje van mam moet



Laatste edit 02-03-2017 16:27 Zijn ze uitgestorven dan?Ik zie nog regelmatig huwelijken met een bruidspaar waarvan er 1 een dikke buik heeft.En dat is vaak een gevalletje van mam moet

02-03-2017 16:36:09 allone

Stamgast



WMRindex: 25.866

OTindex: 55.649

@stora :



: dat hoop ik ook. Zoals



Nou ja, dat mensen nieuwsgierig zijn óf het kan, kan ik me wel voorstellen. Maar wat dan? Nee, ik hoop ook dat het niet lukt. Laten ze liever aandacht en geld en tijd en energie steken in het 'redden' van de natuur en het leven dat we nu nog hebben. @Mamsie : dat hoop ik ook. Zoals @venzje al zei, 'Waarom? Als spelletje? Alleen maar omdat het kan?'Nou ja, dat mensen nieuwsgierig zijn óf het kan, kan ik me wel voorstellen. Maar wat dan? Nee, ik hoop ook dat het niet lukt. Laten ze liever aandacht en geld en tijd en energie steken in het 'redden' van de natuur en het leven dat we nu nog hebben.

02-03-2017 17:02:34 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 5.914

OTindex: 1.243

.



We zijn niet eens bereid om de dieren die nog bestaan op aarde voldoende ruimte en middelen te gunnen en toch willen we weer eens méér. @venzje : Dat was mijn eerste gedachte ook! Waarom in hemelsnaanWe zijn niet eens bereid om de dieren die nog bestaan op aarde voldoende ruimte en middelen te gunnen en toch willen we weer eens méér.

02-03-2017 19:33:15 HHWB

Erelid



WMRindex: 3.856

OTindex: 126

S We moorden alle olifaneten, en meerdere dieren uit... en een dier welk uitgestorven dient te zijn herroepen we weer..... laten we zorgen voor de dieren die we nu hebben en laten we de dieren welk er niet meer zijn met rust...

