Nederland krijgt eerste virtual reality Escape room

In het Muntgebouw in Utrecht opent de eerste virtual reality Escape Room. Vorig jaar oktober is de bouw begonnen en in maart zullen de deuren van de attractie openen.

De Escape room zal Escape Room Time gaan heten. De kamer zal raadsels en uitdagingen in zowel een fysieke ruimte als in virtual reality hebben. Getrainde experts begeleiden je op je reis door deze virtuele wereld. De brillen die gebruikt gaan worden zijn van Oculus Rift.

Reacties

02-03-2017 14:33:07 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.108

OTindex: 52.424

O, dat lijkt me best leuk en spannend!

02-03-2017 14:57:59 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.747

OTindex: 2.267

Mmmm... ik heb daar nog naast gewoond.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: