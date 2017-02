Hunebedden op autos om de Hondsrug bekender te maken

Auto’s en bussen met replica’s van hunebedden op het dak. Blikvangers die je om de haverklap ziet opduiken langs de as Coevorden-Groningen.Als het aan Bert van der Linde ligt, worden hunebedden op wielen de rode draad op en langs de Hunebedhighway, alias de N34.De directeur van pretpark Drouwenerzand ziet in zo’n 21e eeuwse uitvoering van Fred Flintstone’s vehicle het ideale toeristische visitekaartje voor de Hondsrug. En hij is niet de enige. Tijdens de Rolling Stones, een beurs voor de recreatie- en toerismebranche in Wildlands Adventure Zoo Emmen, maakte hij ondernemers warm voor het idee om bedrijfsauto’s te voorzien van een hunebed van kunststof op het dak.,,Na afloop kwamen diverse collega’s op me af met de vraag: waar kan ik zo’n hunebed krijgen? De hunebedden maken dit gebied uniek. Daar is veel meer uit te halen als we onze krachten bundelen.”Van der Linde wil dat ondernemers op de Hondsrug zich verenigen. Hij neemt daarin zelf het voortouw. ,,Wij zijn allemaal kruidenier. Als iedereen voor zichzelf promotie gaat maken, wordt het niks. Die klus is veel te groot voor een ondernemer. Als ondernemers samen anderhalf, twee ton in promotie steken en Marketing Drenthe doet er nog eens een zelfde bedrag bovenop dan kunnen wij onze regio op een goede manier promoten.”Om zijn gehoor te prikkelen liet Van der Linde tijdens zijn presentatie op de ondernemersbeurs een promotiefilmpje zien van UNESCO Geopark de Hondsrug. Op het filmpje, dat Chinese toeristen moet warm maken voor de Hondsrug, noemt een Chinese dame de Hondsrug ‘een van de best bewaarde geheimen van Nederland.’ Er staan beelden op van Wildlands, maar ook pretpark Drouwenerzand wordt als attractie aangeprezen. Voor Van der Linde is het motto: wat ze in Giethoorn kunnen, kan hier ook.,,Zo’n elf jaar geleden was het dikke ellende in Giethoorn. Ondernemers pikten elkaar bij wijze van spreken de houten planken voor de punters nog af, maar ze zijn er 180 graden omgedraaid. Nu werkt iedereen samen, worden mensen die bij een restaurant voor een dichte deur komen te staan, doorverwezen naar een ander. En er wordt geld verdiend. Ik heb met Chinezen gesproken en ben overtuigd dat er kansen liggen als wij promotie doen in China. Het mooie van Chinese toeristen is dat ze bij voorkeur in een andere periode komen dan in juli en augustus als het hier toch al druk is.”Niet alleen bedrijfsauto’s, maar ook bussen lenen zich volgens Van der Linde bij uitstek om te worden ingezet als rijdende reclamezuil. Interim-directeur Alice Wösten van Marketing Drenthe zit op dezelfde golflengte als Van der Linde. ,,Hunebedden zijn een unique selling point voor Drenthe. Dat zijn we met hem eens. We moeten kijken hoe daar op een moderne manier invulling aan kunnen geven.’’